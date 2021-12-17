Во Фрунзенском районе больше десяти многоквартирных домов остались без воды

Зона отключения

Сегодня, 17 декабря, во Фрунзенском районе Саратова больше десяти многоквартирных домов остались без воды, об этом предупреждает ООО «КВС».

Авария произошла по адресу Слонова,49. Отключена вода для домов, расположенных в квадрате улиц Большая Садовая - Слонова - Емлютина - Московская. Это больше 10 многоквартирных домов.

Восстановить подачу воды планируется к 20:00.

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