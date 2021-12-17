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Общество17 декабря 2021 9:19

На Саратов надвигается туман с видимостью до 200 метров

На дорогах станет еще опаснее
Наталия Калинина
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Туман накроет Саратов

Туман накроет Саратов

Завтра, 18 декабря, на Саратов опустится густой туман. Видимость может падать до 200 метров, об этом предупреждает Саратовский Гидрометцентр.

В некоторых районах Саратовской области будет сильный снег, туман, гололед, налипание снега, гололедица. Саратов вошел в число таких. Пасмурно почти на всем левобережье: в Ершове, Озинках, Дергачах и Новоузенске.

Водителям стоит быть особенно аккуратными на дороге, потому что сбить перебегающего дорогу пешехода стало очень легко.

Напомним, морозов в Саратове не будет до вторника.

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