В Саратове поставят стелу за 56 миллионов. Об этом сообщили сегодня, 17 декабря, на заседании Саратовской городской думы. На нем же утвердили бюджет на 2022 год и плановый период до 2024 года

Стелу «Город Трудовой доблести» установят на 1-м Жилучастке. Она обойдется городскому бюджету в 56 миллионов. Но это не вся сумма.

Как рассказал председатель комитета по финансам Александр Струков, бюджет в 2022 году планируется с дефицитом. Он составляет 530 миллионов рублей.

Расходная часть составляет 20,06 миллиардов рублей, из них 13,7 пойдут на социальные нужды населения, а 220 миллионов на благоустройство и озеленение. В микрорайонах Иволгино и Ласточкино появятся новые школы.

Доходная часть составит 19,53 миллиардов рублей.

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