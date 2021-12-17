Из Дагестана доставили второго подозреваемого в пожоге квартиры с женщиной и ребенком в Саратове

В Саратов доставлен второй подозреваемый в поджоге квартиры в доме на улице Шелковичной, в которой едва не погибли женщина и ребенок.
Сотрудники областного уголовного розыска при силовой поддержке СОБР Росгвардии 38-летнего уроженца Дагестана доставили оттуда в Саратов. Сейчас с ним проводятся следственные действия.
Напомним, 16 декабря по подозрению в покушении на убийство уже задержан 34-летний житель города Саратова.
Как сообщили в региональном СУ СКР, следователь будет просить суд заключить обоих под стражу.
Предполагается, что именно эти люди 5 июня 2020 года подожгли входную дверь одной из квартир дома на улице Шелковичной в Саратове, где в тот момент находилась двухлетняя девочка и ее 38-летняя няня. Их спасли пожарные.
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