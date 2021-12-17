В Саратовской области из-за ОРВИ закрыты 40 школ

На сегодняшний день, 17 декабря, в Саратовской области 88 процентов детей вернулись на занятия в школы. О результатах борьбы с коронавирусом сообщает региональное министерство образования.

К сегодняшнему дню 831 школьник и 19 студентов вернулись к очному обучению. По-прежнему закрыты на карантин семь групп в детских садах.

Заболеваемость заметно снизилась, однако на карантин по ОРВИ закрыты 40 школ. 12 процентов школьников остаются на дистанционке.

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