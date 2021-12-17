В Саратовской области коронавирус унес жизни 4901 человека

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В Саратовской области за минувшие сутки от коронавируса в ковид-госпиталях умерли 14 человек.

- Скончались восемь женщин и шестеро мужчин в возрасте от 65 до 89 лет, - уточнили в региональном министерстве здравоохранения.

С начала пандемии, таким образом, число погибших в Саратовской области непосредственно от коронавируса почти достигло пяти тысяч человек.

Общее число жертв достигло 4901 человека. Это цифра не учитывает пациентов, которые скончались от иных патологий, будучи зараженными COVID-19.

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