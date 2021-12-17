В Саратовской области коронавирус унес жизни 4901 человека

.
В Саратовской области за минувшие сутки от коронавируса в ковид-госпиталях умерли 14 человек.
- Скончались восемь женщин и шестеро мужчин в возрасте от 65 до 89 лет, - уточнили в региональном министерстве здравоохранения.
С начала пандемии, таким образом, число погибших в Саратовской области непосредственно от коронавируса почти достигло пяти тысяч человек.
Общее число жертв достигло 4901 человека. Это цифра не учитывает пациентов, которые скончались от иных патологий, будучи зараженными COVID-19.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.