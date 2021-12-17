Иван Дзюбан уволился из администрации Энгельсского района

Иван Дзюбан

С завтрашнего дня пост заметителя главы по соцсфере в Энгельсском районе будет вакантным – занимавший его Иван Дзюбан увольняется в связи с переходом на другую работу. По данным источников «КП-Саратов», продолжит карьеру в столице в партийных структурах ЕР.

Сегодня у Дзюбана официально последний рабочий день, подтвердили "КП-Саратов" в администрации района.

Иван Дзюбан возглавлял соцблок в районной администрации Энгельса около года, он перешел сюда в декабре 2020 года. До тех пор был депутатом областной думы и возглавлял фракцию ЕР в региональном парламенте, политическую карьеру начал в рядах "Молодой гвардии ЕР".

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