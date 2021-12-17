В Ленинском районе из-за сигареты загорелся балкон многоэтажного дома

Фото: ГУ МЧС по Саратовской области
Вчера, 16 декабря, в Ленинском районе Саратова загорелся балкон многоэтажного дома. Об этом сообщает ГУ МЧС региона.
Сообщение о ЧП поступило в 18:54. Пожар случился в двухкомнатной квартире на улице Батавина. Площадь пожара составила 1 квадратный метр. Причиной, по предварительным данным, стала непотушенная сигарета.
На тушение выезжали два пожарных расчета.
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