В Ленинском районе из-за сигареты загорелся балкон многоэтажного дома

Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

Вчера, 16 декабря, в Ленинском районе Саратова загорелся балкон многоэтажного дома. Об этом сообщает ГУ МЧС региона.

Сообщение о ЧП поступило в 18:54. Пожар случился в двухкомнатной квартире на улице Батавина. Площадь пожара составила 1 квадратный метр. Причиной, по предварительным данным, стала непотушенная сигарета.

На тушение выезжали два пожарных расчета.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.