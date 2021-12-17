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Происшествия17 декабря 2021 7:14

За упавшего в колодец ребенка Кировской администрации объявлен выговор

Злополучный люк уже закрыли
Наталия Калинина
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Люк закрыт

Люк закрыт

За упавшего в колодец ребенка администрации Кировского района Саратова был объявлен выговор. Михаил Исаев поручил внимательнее искать опасные объекты.

Напомним, инцидент произошел в Солнечном-2. Ребенок иупал в колодец. Выбраться ему помогли одноклассники.

- В этот раз трагедии удалось избежать. Всех виновных лиц привлекут к ответственности. Очевидно, что районная администрация недостаточно следит за вверенной территорией. Руководству Кировского объявлен выговор, - заявил Михаил Исаев. Злополучный люк уже закрыли.

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