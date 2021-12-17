Саратов снова затянет туманом

Морозов в Саратове не будет до вторника. Об этом сообщили в гидрометцентре области.

На предстоящих выходных погода в Саратовской области будет не холодной, но и не сказать, что приятной: на небе облачно, ожидаются смешанные осадки в виде снега и дождя. Столбик термометра колеблется от +1 до -4 градусов, не ниже. Ветер дует юго-западный. Его скорость составляет 4 -9 м/с, однако в воскресенье станет более ветрено: 7 – 12м/с, с порывами до 20м/с.

Из-за неустойчивой погоды без заморозков на дорогах образуется сильный гололед, автомобилистов просят быть аккуратнее. На улицы опустится сильный туман. Видимость может падать до 200 метров.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.