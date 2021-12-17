Администрации Кировского района неизвестен владелец колодца, куда упал ребенок

В Этот колодец накануне упал школьник

В администрации Кировского района Саратова заявили, что воду из колодца, куда провалился школьник из лицея "Солярис", откачают, и закроют его крышкой.

При этом владелец этого колодца администрацией пока не установлен.

- Администрацией района совместно с управляющей компанией ООО УК «Управление комфортом» проработан вопрос по установке крышки люка смотрового колодца, ведутся работы по откачке воды, после чего колодец будет закрыт. Специалистами совместно с владельцам подземных коммуникаций организован выезд на место для определения балансодержателя смотрового колодца, - сообщили чиновники.

После публикации о ЧП, случаем заинтересовались в Следственном комитете.

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