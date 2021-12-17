В Саратовской области 350 человек за сутки заразились коронавирусом

Сегодня, 17 декабря, в Саратовской области зарегистрировано 350 новых случаев коронавируса. Всего COVID-19 заразились уже 128 548 жителей региона.

Выздоровели с начала эпидемии 113 360 человек, за сутки — 591. В стационарах регимона остаются 1 598 человек, а на амбулаторном лечении — 8 871

В Саратове обнаружено 173 новых случая, в Энгельсском районе — 30, в Балаковском заразились еще 20 человек, в Балашовском — 18, в Вольском заразились еще 11 жителей, Пугачевском — 9.

Возрастной состав зараженных оказался следующим:

- до 6 лет – 17;

- 7-14 лет – 22;

- 15-19 лет – 15;

- 20-29 лет – 33;

- 30-39 лет – 61;

- 40-49 лет – 55;

- 50-59 лет – 51;

- старше 60 – 96.

С пневмонией поступили 72 пациента, с признаками ОРВИ — 273, пятеро переносят заболевание без симптомов.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.