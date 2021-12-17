Житель Саратова стал жертвой пьяной женской ярости

Житель Ленинского Саратова стал жертвой пьяной женской ярости, эту историю рассказали в ГУ МВД региона.

Саратовчанка решила забрать свои вещи из квартиры бывшего возлюбленного. Однако прежде чем исполнить задуманное, она изрядно выпила для храбрости. Ближе к вечеру женщина появилась на пороге своего бывшего и потребовала вернуть ее вещи, оставшиеся в его квартире.

Мужчина предложил гостье проследовать на кухню. Женщина согласилась, но заранее предупредила, что не потерпит грязных намеков и оскорблений. Мужчина это условие выполнить не смог и обозвал бывшую возлюбленную нехорошим словом. ОТ такой наглости подозреваемая впала в неистовство и несколько раз ударила оппонента ножом в спину.

Пострадавшего доставили в больницу, а оскорбленной женщине грозит срок за нанесение тяжкого вреда здоровью.

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