Почта в Саратове: хрупкие предметы в посылках не пострадали

Сотрудник "Почты России" кидает коробки посылок в грузовик

"Почта России" в Саратове прокомментировала ситуацию с водителем, бросавшем посылки в машину. Как сообщают представители регионального УФПС хрупкие предметы в посылках не пострадали.

Сегодня, 17 декабря, «КП-Саратов» опубликовала видео с водителем почты, который забрасывал посылки в машину, как мячики в корзину, нисколько не заботясь об их сохранности. Как признались "КП-Саратов" в областном УФПС, такое обращение с посылками абсолютно недопустимо.

- По этому инциденту мы уже провели внутреннее расследование и выяснили, что хрупких предметов в посылках не было, отправления клиентов не пострадали. К водителю применили меры дисциплинарного взыскания. Со всеми сотрудниками региона проведем дополнительный инструктаж, чтобы такая ситуация не повторилась, - заявили представители "Почты России" и напоминают, что по вопросам, связанным с качеством обслуживания, можно обращаться по телефону горячей линии 8 800 1000000.

Остается лишь поблагодарить за оперативную реакцию. А еще можно задуматься над тем, откуда в УФПС узнали, есть ли в тех посылках хрупкие предметы.

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