Под Мокроусом в перевернувшемся авто погибла женщина

В Федоровском районе Саратовской области рано утром перевернулся автомобиль, естт погибший и пострадавшие.

ДТП произошло в 06.30 на 390 км дороги Энгельс – Ершов.

По данным областной ГИБДД, 30-летний мужчина на скользкой дороге не справился с управлением и его OPEL перевернулся.

Машина была полна людей. Четверо с различными травмами госпитализированы. К сожалению, есть погибшая – от ранений на месте аварии скончалась 52-летняя пассажирка.

P.S. Как уточнили в ГИБДД, после осмотра и оказания медпомощи трое пассажиров отпущены. Водитель остается в больнице.

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