Падение школьника в колодец с водой в Саратове привлекло внимание следственного комитета

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После публикации о падении школьника в открытый колодец с водой, региональный Следственный комитет начал проверку.

Напомним, ЧП произошло накануне, 16 декабря, около дома № 20 по улице Ерёмина.

Школьник начальных классов из лицея "Солярис", поскользнулся и провалился в открытый колодец полный воды, "который не оборудован пазами для люка, а имеет только бетонное основание".

Благодаря тому, что воды было много, мальчик остался на поверхности и ему помогли выбраться одноклассники. Ребенок не пострадал, только промок и утопил телефон.

- Следственным отделом по Кировскому району города Саратов следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области по данному факту организована доследственная проверка, - сообщили "КП-Саратов" в региональном СУ СКР.

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