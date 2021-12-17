На границе Кировского и Ленинского районов отключили холодную воду

Сегодня, 17 декабря, на границе Кировского и Ленинского районов Саратова отключили холодную воду. Об этом сообщили в «КВС».

Для работ на Аптечной, 49/53 водоснабжение ограничили для жителей не только этого дома, но и на Алексеевской, 1, 3, 3б, 5, 7, 7б, 22/26 и на Наумовской, 21/29, 31/37, 39, 41.

Вернуть воду обещают к 6 вечера.

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