ГИБДД предупреждает об опасности на дорогах Саратовской области

Сегодня, 17 декабря, ГИБДД Саратовской обалсти предупреждает водителей об опасности на дорогах региона. Образовалась гололедица.

Водителям рекомендуют выбрать безопасную скорость, соблюдать дистанцию и боковой интервал между автомобилями и избегать беспорядочного маневрирования, поскольку из-за гололеда и гололедицы тормозной путь увеличивается в несколько раз. Особенно внимательными советуют быть возле остановок общественного транспорта и пешеходных переходов.

Пешеходам же напоминают о том, что дороги можно переходить только в установленных местах, а подходя к дороге, нужно отвлечься от телефона. Для того, чтобы обезопасить себя в темное время суток, стоит иметь на одежде светоотражающие элементы.

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