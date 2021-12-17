Ученик начальных классов провалился в Солнечном в люк с ледяной водой

Фото из Instagram

Вчера, 16 декабря, вечером в Instsgram-аккаунте @saratovsun опубликовали фото и видео с места ЧП в саратовском поселке Солнечный. Там маленький мальчик упал в открытый люк.

Автор поста рассказывает, что ученик начальных классов лицея «Солярис» упал в наполненный водой люк. Ребенку удалось встать на балку, а поспешившие на помощь одноклассники помогли ему выбраться. После чего промокший насквозь мальчик пошел по холоду домой.

Автор поста уточняет, что колодец не оборудован даже пазами, есть только бетонное основание.

По словам саратовца, ребенок отошел от шока и теперь переживает из-за сломавшегося после контакта с водой телефона.

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