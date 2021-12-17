В Ленинском районе Саратова сотрудник почты кидал посылки в грузовик

Вчера, 16 декабря, вечером в Instagram-аккаунте @saratovonline опубликовали видео, на котором сотрудник расположенного в Ленинском районе отделения «Почты России» неаккуратно обращается с корреспонденцией.

На записи видно, как стоящий в полутора метрах от грузовика мужчина грузит письма и посылки в машину. Саратовец просто кидает их в грузовик, не обращая внимания на то, что в некоторых коробках могут быть и хрупкие вещи. Автор видео уточняет, что произошедшее снято у отделения почты на Студеной, 10.

Комментаторы обеспокоены сохранностью своих новогодних подарков и важных писем. Некоторые оправдывают недобросовестного сотрудника низкой зарплатой, но другие пишут, что, скорее всего, и имея высокую зарплату, мужчина также недобросовестно подходил бы к своим обязанностям.

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