Бывшего прокурора и его родственника в Саратовской области обвиняют в мошенничестве

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В Саратовской области бывшего прокурора и его родственника задержали по подозрению в покушении на мошенничество. При этом сам факт имел место еще в сентябре 2020 года.

В одном из районов области прокурор рассматривал обращение по действиям одной из местных коммерческих организаций. Оснований для прокурорского реагирования не было, решение было принято, но прокурор решил заработать на ситуации. Он вызвал к себе директора организации и сообщил, что собирается привлечь его к уголовной ответственности.

- При этом он выдвинул условие освобождения от уголовного преследования, состоящее в предоставлении вознаграждения. … Далее, родственник сотрудника прокуратуры, действуя с ним в сговоре, сообщил директору организации о необходимости приобретения бытовой техники на сумму 183,2 тыс. рублей, а также передачи денежных средств в сумме 70 тыс. рублей. Осознав противоправный характер выдвинутых требований, мужчина отказался от совершения данных действий, - сообщили в региональном СУ СКР.

Далее в ситуацию вмешались сотрудники УФСБ.

Сейчас с бывшим прокурором и его братом проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании меры пресечения.

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