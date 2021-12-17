В Саратове ожидается мокрый снег с дождем

В Саратовской области пятница 17 декабря будет облачной.

Снова повторятся местами небольшие осадки - мокрый снег, морось.

При этом автомобилистов синоптики саратовского Гидрометцентра снова предупреждают о тумане с видимостью в 500 м и менее и гололеде, а также возможном налипании мокрого снега толщиной более сантиметра.

Ветер юго-западный, южный 5-10 м/с.

Температура по региону днём +1...-4°. В Саратове -1...+1° и в течение дня мокрый снег и дождь со снегом.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.