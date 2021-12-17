В Саратове ожидается мокрый снег с дождем

В Саратовской области пятница 17 декабря будет облачной.
Снова повторятся местами небольшие осадки - мокрый снег, морось.
При этом автомобилистов синоптики саратовского Гидрометцентра снова предупреждают о тумане с видимостью в 500 м и менее и гололеде, а также возможном налипании мокрого снега толщиной более сантиметра.
Ветер юго-западный, южный 5-10 м/с.
Температура по региону днём +1...-4°. В Саратове -1...+1° и в течение дня мокрый снег и дождь со снегом.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.