Глава сельского поселения в Саратовской области осужден за прибавку к зарплате

Глава Липовского МО в Марксовском районе Саратовской области потерял должность и обрел судимость за присвоение денег с использование служебного положения и служебный подлог.

Следствие считает, что теперь уже бывший глава в период с октября 2019 года по август 2020 года совершил подлог решения Совета возглавляемого им муниципального образования и незаконно увеличил себе ежемесячное денежное содержание. Общая сумма присвоенных им за десять месяцев бюджетных средств составила 37,5 тыс. рублей.

Выявили все это полицейские Марксовского района.

Бывший глава свою вину не признал, но суд посчитал иначе.

Мужчине назначили год лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. При этом уголовное преследование сразу прекратили по нереабилитирующему основанию из-за истечения сроков давности привлечения к уголовной ответственности.

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