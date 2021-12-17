Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
-1°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия17 декабря 2021 2:42

В Аткарске на крыльце дома мужчины нашли тело женщины

Внешних признаков насильственной смерти следователи не обнаружили
Источник:kp.ru
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
.

.

В Аткарске Саратовской области 16 декабря на крыльце частного дома на улице Революционной прохожие нашли тело 39-летней женщины.

Как уточнили в региональном СУ СКР, дом, на кыльце которого лежало тело, принадлежит знакомому женщины.

Следователь СК видимых повреждений на теле женщины при внешнем осмотре не выявил. Для установления точной причины ее смерти назначено судебно-медицинское исследование, проводится доследственная проверка.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.