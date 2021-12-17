В Аткарске на крыльце дома мужчины нашли тело женщины

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В Аткарске Саратовской области 16 декабря на крыльце частного дома на улице Революционной прохожие нашли тело 39-летней женщины.

Как уточнили в региональном СУ СКР, дом, на кыльце которого лежало тело, принадлежит знакомому женщины.

Следователь СК видимых повреждений на теле женщины при внешнем осмотре не выявил. Для установления точной причины ее смерти назначено судебно-медицинское исследование, проводится доследственная проверка.

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