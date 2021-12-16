Комитет охотхозяйства скупает пулеметы за 10 тысяч рублей

Саратовцам еще есть чего сдавать Фото: Василий Вахрин

Комитет охотхозяйства скупает пулеметы и гранатометы за 10 тысяч рублей, об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Власти выплачивают вознаграждение за добровольную сдачу незаконно хранящегося оружия. Всего за 5 лет такой практики гражданам было выплачено более 600 тысяч рублей.

В этом году вознаграждение должны получить как минимум 35 граждан. Им причитается 94, 6 тысяч рублей. В прошедшем году в регионе выплаты получили 59 владельцев незаконного оружия. Им заплатили 195 тысяч рублей.

В ведомстве полагают, что нужно предоставить также возможность добровольной сдачи легального оружия за вознаграждение. Такое бывает, когда владелец в силу возраста или иных причин не нуждается больше в оружии.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.