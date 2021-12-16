Фото: СУ СК по Саратовской области

Житель Балакова сначала защитил брата от полиции, а потом обиделся и убил его. Эту странную историю рассказали в СУ СК по Саратовской области.

По данным следствия, 23 августа 2021 года двое братьев из Балаково купили в сети наркотики. При попытке забрать закладку их задержали правоохранители. 31-летний младший брат, у которого обнаружили зелье, заявил, что 40-летний старший не знал о наркотиках и взял всю вину на себя.

Вечером 25 августа младший брат пришел к старшему, проживающему на улице Комарова. 31-летнйи мужчина обвинил брата в том, что тот молчал при задержании и вынудил его взять вину на себя. За это он принялся избивать мужчину. Проснувшись утром, он обнаружил, что пострадавший скончался, о чем сообщил по телефону своей знакомой. Женщина обратилась в полицию.

Обвиняемый признал вину частично. Сейчас он находится в камере и скоро предстанет перед судом.

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