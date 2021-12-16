Сегодня, 16 декабря, в Саратове изменили схему движения двух троллейбусных маршрутов, об этом сообщается в группе ВКонтакте, посвященной городскому электротранспорту.

Изменения временные и связаны с ДТП на улице Астраханской, которое произошло между улицами Московская и Кутякова.

Троллейбусы № 5 и 5А ходят от Музейной площади до железнодорожного вокзала, затем по улице Университетской до Большой Горной. После этого они идут по обычному маршруту.

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