В Октябрьском районе Саратова школьник сообщил о подготовке нападения на школу

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В Саратове возбуждено уголовное дело о заведомо ложном сообщении о предстоящем вооруженном нападении на школу.

Как установили следователи регионального СУ СКР, в период с 21 часа 12 октября до 16 часов 13 октября 2021 года 14-летний юноша из своей квартиры направил на электронный почтовый ящик отдела образования администрации Октябрьского района Саратова заведомо ложную информацию о том, что собирается совершить вооруженное нападение на школу, в которой учится.

Личность юноши, распространившего данную информацию, была установлена сотрудниками УФСБ России по Саратовской области.

Дело возбуждено по статье УК о заведомо ложном сообщении "о готовящихся действиях, создающих опасность гибели людей либо наступления иных общественно опасных последствий в целях дестабилизации деятельности органов власти".

Следователи СК проверят условия жизни и воспитания мальчика в семье, а также контроль со стороны органов профилактики.

Юноше может грозить тюремный срок от трех до шести лет.

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