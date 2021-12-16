Проломленная голова, сотрясение и перелом челюсти: ГИБДД остановило пьяного водителя

Автоинспектор из Балашовского района избил пассажира авто и теперь предстанет перед судом. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Саратовской области.

Инцидент произошел 25 октября на территории поселка Самойловка. Автоинспекторы заметили «семерку», за рулем которой находился пьяный водитель. После небольшой погони автомобиль остановился. После этого один из инспекторов подошел к переднему пассажирскому сидению, вытащил 40-летнего пассажира и избил его, хотя тот никакого сопротивления не оказывал. Пострадавшего доставили в больницу, где обнаружили у него закрытую травму черепа, сотрясение головного мозга, перелом нижней челюсти, а также ряд других травм.

Сейчас агрессивный автоинспектор находится под домашним арестом. Расследование уголовного дела продолжается.

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