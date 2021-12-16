Троллейбусы Саратов-Энгельс встали перед мостом

Сегодня, 16 декабря, движение троллейбусов Саратов-Энгельс прекратилось, о чем сообщает группа ВКонтакте, посвященная общественному транспорту.

В 13:30 прекратили ходить троллейбусы маршрута №109. Провода оборвались, поэтому около остановки «Славянская площадь» произошел сбой движения общественного транспорта в обе стороны. Образовалась огромная пробка. Следует отметить, что недавно в Саратов прибыла очередная партия «Адмиралов» с возможностью автономного хода, но на этот маршрут они так и не встали.

Троллейбусы годят только по Энгельсу между ЗАО «ТролЗа» и остановкой «Гипермаркет Лента».

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