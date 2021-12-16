На улицах Саратовской области отловили более двух тысяч собак и кошек

Собаки в приюте

На сегодняшний день, 16 декабря, в Саратовской области отловлено более двух тысяч собак и кошек, об этом сообщает начальник управления ветеринарии регионального правительства Алексей Молчанов.

За 2021 год в регионе отловили 2 057 собак и кошек. Напомним, муниципальный приют открылся в этом году в Заводском районе. Он рассчитан на одновременное пребывание 400 животных.

С начала 2021 года в Саратовской области обнаружен 93 случай бешенства у животных, 21 случай африканской чумы свиней, а также четыре зараженных гриппом птицы. Для борьбы с болезнями были вакцинированы более четырёх миллионов животных.

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