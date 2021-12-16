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Происшествия16 декабря 2021 12:08

Молодой пчеловод из Воскресенского района украл у старшего коллеги мед и ульи

Любитель сладкого: пчеловод из Саратовской области присвоил себе четыре пчелиные семьи
Наталия Калинина
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Молодой пчеловод из Воскресенского района Саратовской области украл у старшего коллеги мед и ульи, об этом сообщает районная прокуратура.

Правоохранители признали 33-летнего жителя села Славянка виновным в краже ульев и 80 килограмм меда у жителя соседнего села Афанасьевка. Инцидент произошел в начале октябре 2021 год. 61-летний пчеловод лишился четырех деревянных ульев, в которых жили четыре пчелосемьи, а также 80 килограмм меда. Злоумышленник поставил деревянные домики на своем участке. Ущерб составил 47 тысяч рублей.

Правоохранители раскрыли это дело и вернули похищенное потерпевшему. Также виновнику присудили штраф в размере 15 тысяч рублей.

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