В саратовском минздраве ответили на вопрос об омикроне в области

Сегодня, 16 декабря, в минздраве Саратовской области ответили на вопрос о штамме омикрон на территории области. По словам замглавы регионального ведомства Денис Грайфер, пока в области не смогли найти этот новый штамм, но мониторинг ситуации ведется постоянно.

- Сейчас в Саратовской области доминирует штамм дельта. Мы каждый день берем пробы и проводим их анализ, - заявил эксперт.

Напомним, на данный момент коронавирусом в Саратовской области заразились уже 128 198 человек.

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