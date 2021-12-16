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Здоровье16 декабря 2021 11:52

В саратовском минздраве ответили на вопрос об омикроне в области

Специалисты ведут мониторинг в регионе
Наталия Калинина
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Сегодня, 16 декабря, в минздраве Саратовской области ответили на вопрос о штамме омикрон на территории области. По словам замглавы регионального ведомства Денис Грайфер, пока в области не смогли найти этот новый штамм, но мониторинг ситуации ведется постоянно.

- Сейчас в Саратовской области доминирует штамм дельта. Мы каждый день берем пробы и проводим их анализ, - заявил эксперт.

Напомним, на данный момент коронавирусом в Саратовской области заразились уже 128 198 человек.

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