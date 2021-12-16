В Базарно-Карабулакском районе 779 гектаров земли вернули государству

В Базарно-Карабулакском районе Саратовской области779 гектаров земли вернулись в муниципальную собственность, о чем сообщает пресс-служба прокуратуры.

В 2018-2019 годах администрация заключила два договора на аренду сельхозугодий. При этом арендаторы получили землю сразу и не участвовали в положенном законом аукционе. Прокуратура постановила признать такие договора аренды недействительными.

Участки вернулись в собственность государства.

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