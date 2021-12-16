В Саратове для создания трех образовательных центров объединят шесть школ

Александр Бурмак. Фото из Instagram

Сегодня, 16 декабря, замглавы саратовской администрации по соцсфере Александр Бурмак рассказал об объединении школ в образовательные центры. Чиновник высказался в своем Instagram. - Задача, которая сегодня стоит - сохранить всё самое лучшее, что есть у каждой из школ, и привнести путем объединения что-то новое и инновационное. Речь о закрытии образовательных учреждений не идёт. В Саратове планируется объединить несколько городских школ, расположенных по соседству, и создать на их базе образовательные центры, - пишет Бурмак.

Так, планируют объединить СОШ №№16 и 104, пятую гимназию с 39-й школой и 93-ю с 24-й. Последние, отметил чиновник, находятся на одной территории и обнесены общим забором.

Бурмак отметил, что дети продолжат учиться в тех же зданиях, а учить их будут те же педагоги, что и раньше. Ученики старших классов смогут выбрать один из профильных классов.

Чиновник заверил, что учителей увольнять не будут, изменится лишь количество обслуживающего персонала и руководства.

На данный момент подготовлена вся необходимая документация. Для разъяснения ситуации чиновники встречаются с родителями и учителями.

Бурмак заявил, что готов ответить на все вопросы, которые зададут саратовцы в комментариях под постом. Мнения горожан разошлись. Большая часть считает, что объединять школы не стоит, но некоторые пишут, что инициатива могла бы благоприятно повлиять на уровень образования в объединяемых учреждениях.

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