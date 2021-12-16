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Общество16 декабря 2021 11:00

В Саратове для создания трех образовательных центров объединят шесть школ

Александр Бурмак готов ответить на вопросы горожан
Дарья Васенина
Дарья Васенина
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Александр Бурмак. Фото из Instagram

Александр Бурмак. Фото из Instagram

Сегодня, 16 декабря, замглавы саратовской администрации по соцсфере Александр Бурмак рассказал об объединении школ в образовательные центры. Чиновник высказался в своем Instagram. - Задача, которая сегодня стоит - сохранить всё самое лучшее, что есть у каждой из школ, и привнести путем объединения что-то новое и инновационное. Речь о закрытии образовательных учреждений не идёт. В Саратове планируется объединить несколько городских школ, расположенных по соседству, и создать на их базе образовательные центры, - пишет Бурмак.

Так, планируют объединить СОШ №№16 и 104, пятую гимназию с 39-й школой и 93-ю с 24-й. Последние, отметил чиновник, находятся на одной территории и обнесены общим забором.

Бурмак отметил, что дети продолжат учиться в тех же зданиях, а учить их будут те же педагоги, что и раньше. Ученики старших классов смогут выбрать один из профильных классов.

Чиновник заверил, что учителей увольнять не будут, изменится лишь количество обслуживающего персонала и руководства.

На данный момент подготовлена вся необходимая документация. Для разъяснения ситуации чиновники встречаются с родителями и учителями.

Бурмак заявил, что готов ответить на все вопросы, которые зададут саратовцы в комментариях под постом. Мнения горожан разошлись. Большая часть считает, что объединять школы не стоит, но некоторые пишут, что инициатива могла бы благоприятно повлиять на уровень образования в объединяемых учреждениях.

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