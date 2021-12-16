Володин заявил о решении проблемы дольщиков ЖК «Победа»

Володин на собрании с дольщиками

Сегодня, 16 декабря, Вячеслав Володин заявил о том, что решение по ЖК «Победа» найдено. Напомним, в проблемной многоэтажке обмануты оказались 652 семьи дольщиков. Об этом сторонники Спикера ГД пишут на своей странице в Инстаграм.

На компенсацию пострадавшим выделили 1 миллиард 189 миллионов рублей. Компенсация рассчитывается с учетом инфляции. Например, если люди оформляли право на получение квартиры за 575 тысяч рублей, сейчас они получат 1 миллиона 734 тысяч рублей. Максимальный взнос договора долевого участия ранее составлял 2 миллиона 279 тысяч рублей, а сейчас, 3 миллиона 392 тысяч рублей.

Конкретная сумма выплаты зависит от этажа квартиры, вида из окна и многих других факторов.

- У нас 1700 проблемных домов по стране, затронуты 144 тысячи семей, но в Саратове это последний проблемный ЖК, - напомнил Вячеслав Володин.

Найдено решение по ЖК "Победа"

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