В Октябрьском районе отключили воду на 8 улицах

Сегодня, 16 декабря, в Октябрьском районе Саратова отключили воду на 8 улицах, об этом сообщает ООО «КВС».

Авария произошла по адресу Саратовская, 64. На время ремонта подача воды перекрыта по следующим адресам: Саратовская, Клочкова, 2-я Поперечная (все улицы - на участке от 1-го Уральского пр. до 5-го Саратовского проезда); 1-й - 5-й Саратовские проезд; 3-й Комсомольский проезд (от 1-го Уральского пр. до 3-го Саратовского пр.); 2-й Уральский проезд; 2-й Поперечный проезд.

Коммунальщики планируют завершить работы к 20:00.

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