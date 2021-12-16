В Ленинском районе закрывают железнодорожный переезд

Завтра, 17 декабря, в Ленинском районе Саратова закрывают железнодорожный переезд, об этом сообщает ПривЖД.

Переезд закрывается в ночь с 17 на 18 декабря на время ремонтных работ. С 22:30 вечером до 1:30 прекращается движение автотранспорта через железнодорожный переезд на 841 километре перегона «Жасминная-Трофимовский-1». Это на перекрестке с Песчано-Уметской улицей, рядом с поселком Жасминный. За полчаса до закрытия и в течение часа после открытия переезда, проехать можно будет только по одной полосе.

Приволжская железная дорога просит автомобилистов отнестись с пониманием.

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