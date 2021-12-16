Коронавирус стал главной причиной роста смертности в Саратовской области

В Саратовской области коронавирус стал главной причиной роста смертности. Сегодня, 16 декабря, об этом сообщили в рамках очередного брифинга в минздраве.

Напомним, в ноябре в регионе был отмечен резкий рост количества умерших - в Саратовской области на 20 процентов выросла смертность. За девять месяцев 2021 года население сократилось на 22 тысячи человек. Как сообщил заместитель главы регионального минздрава Денис Грайфер, на коронавирус пришлось более 75 процентов от общего числа смертей.

Медик отметил, что коронавирус часто приводит к смерти у людей, страдающих хроническими заболеваниями, например, болезнями сердца.

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