В Саратове 35 человек получили травмы на обледеневших улицах

В Саратове десятки людей получили травмы на обледеневших тротуарах Фото: Екатерина Семенова

По состоянию на 12.00 сегодняшнего дня, 16 декабря с 20.00 вечера 15 декабря в скорую помощь Саратова обратились 35 жителей с уличными травмами, которые они получили подскользнувшись на обледеневших улицах.

Среди пострадавших 26 женщин от 15 до 85 лет и девять мужчин в возрасте от 20 до 50 лет.

- Все они в состоянии легкой или средней степени тяжести госпитализированы в профильные лечебные учреждения. Часть тех, у кого легкие травмы, получили помощь в травмпунктах и отпущены домой – уточнили "КП-Саратов" в министерстве здравоохранения Саратовской области.

Пострадавшая 15-летняя девушка получила травмы, когда поскользнулась и упала на остановке общественного транспорта в Заводском районе. В состоянии средней степени тяжести она госпитализирована и сейчас получает всю необходимую помощь.

Напомним, за 15 декабря, до 20.00, еще 20 саратовцев получили увечья на скользких тротуарах.

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