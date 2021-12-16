В Саратове объяснили отмену проверки QR-кодов на входе в ТЦ. На очередном брифинге по коронавирусу в региональном минздраве 15 декабря об этом рассказал представитель Роспотребнадзора.

По словам представителя ведомства, одной из причин прекращения проверки QR-кодов на входе в ТЦ стал тот факт, что в самих ТЦ находятся пункты вакцинации и без QR-кодов горожане не могли туда попасть.

Также специалист Роспотребнадзора отметил, что представители бизнес-кругов неоднократно сообщали о том, что терпят убытки из-за этих проверок.

- Возможно запросы со стороны ТЦ повлияли на решение оперштаба, - отметил медик.

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