Не все простуженные жители Саратовской области проходят тесты на коронавирус

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В региональном минздраве подтвердили, что заболеваемость коронавирусом в Саратовской области продолжает снижаться. При этом специалисты отмечают случаи, когда саратовцы обращаются за помощью при простуде, но тест на коронавирус им не делают. В ведомстве ведут разъяснительную работу с медиками в этом направлении.

В Саратовской области сократили более 3 006 коронавирусных коек. Сегодня, 16 декабря, об этом сообщили на очередном брифинге по коронавирусу в региональном минздраве.

Показатель заболеваемости составил 5 352,4 на сто тысяч населения. На стационарном лечении остаются 1 649 человек, из них у 1 394 подтвержден коронавирус. 182 пациента остаются на ИВЛ. 9 148 пациентов пребывают на амбулаторном лечении.

За минувшие сутки первым компонентом привились 4 336 человек, а повторную вакцинацию от коронавируса прошли почти 9 тысяч саратовцев, из них 1 512 детей. Всего повторную вакцинацию полностью прошли более 31 тысячи человек.

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