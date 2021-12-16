Жители Саратова лишились квартир из-за долгов за отопление

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Сразу несколько жителей Саратова потеряют свои квартиры из-за неоплаченных долгов за отопление и горячую воду. На ряд помещений уже наложен арест судебными приставами.

Владельцы квартир в домах №19 по улице Бакинская и №3 по набережной Космонавтов по решению суда должны более 366 тысяч рублей энергетикам. За неисполнение решения суда они должны будут отдать свою недвижимость – квартиры площадью 60 кв. метров и 37 кв. метров соответственно.

Другим должникам с улицы Большая Затонская и Лермонтова, предлагали погасить долги с июня по декабрь 2021 года, но они этого делать не стали, и после оценки специалистов по недвижимости, арестованные квартиры будут проданы с торгов.

В компании «ЭнергосбыТ Плюс» сообщили, что подобная практика взимания долгов будет продолжена. Здесь напомнили, что на конец ноября 2021 года просроченная задолженность саратовцев за тепло и горячую воду составляет порядка 1,8 млрд рублей.

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