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Здоровье16 декабря 2021 8:41

В Саратовской области за сутки 16 человек скончались от коронавируса

Общее число погибших от COVID-19 достигло 4987
Наталия Калинина
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В Саратовской области за сутки 16 человек скончались от коронавируса. Сегодня, 16 декабря, в оперштаб опубликовал последние данные по смертности в регионе.

За прошедшие сутки скончались девять женщин и семеро мужчин в возрасте от 59 до 90 лет. Общее количество жертв инфекции в регионе достигло 4 987 человек.

Напомним, всего коронавирусом с начала пандемии в Саратовской области заразились 128 198 жителей, 352 из них узнали свой диагноз сегодня.

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