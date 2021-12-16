Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
-1°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество16 декабря 2021 8:40

В «Т Плюс» объяснили отставку главы филиала в Саратовской области

Наталия Калинина
КомментироватьОставить комментарий(0)
Сергей Анташев

Сергей Анташев

В «Т Плюс» объяснили отставку главы филиала в Саратовской области. Сегодня, 16 декабря, состоялась пресс-конференция, в рамках которой Председатель правления и генеральный директор ПАО «Т Плюс» Андрей Вагнер рассказал о причинах принятого решения.

По словам главы компании, в последнее время возникло много претензий к работе филиала. В Саратове запоздали с модернизацией теплового узла и отстали по темпам работ от других регионов. Были претензии и к главному инженеру филиала компании, которого тоже поменяли.

Напомним, вчера был представлен новый директор филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс». Им стал бывший глава Тольятти Сергей Анташев.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.