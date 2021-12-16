Сергей Анташев

В «Т Плюс» объяснили отставку главы филиала в Саратовской области. Сегодня, 16 декабря, состоялась пресс-конференция, в рамках которой Председатель правления и генеральный директор ПАО «Т Плюс» Андрей Вагнер рассказал о причинах принятого решения.

По словам главы компании, в последнее время возникло много претензий к работе филиала. В Саратове запоздали с модернизацией теплового узла и отстали по темпам работ от других регионов. Были претензии и к главному инженеру филиала компании, которого тоже поменяли.

Напомним, вчера был представлен новый директор филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс». Им стал бывший глава Тольятти Сергей Анташев.

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