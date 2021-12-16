Саратовским пловцам и стрелкам выписали солидные премии

Роман Бусаргин

Саратовские спортсмены и тренеры, победители и призеры международных соревнований в 2021 году дождались финансовой поддержки со стороны областного правительства.

Чемпионат Европы по плаванию проходил еще в мае в Португалии, Кубок мира по пулевой стрельбе – в июне в Перу, а чемпионат мира по плаванию в ноябре в Польше.

От 65 тысяч до 1,1 млн рублей получат чемпионы и призеры этих соревнований и их тренеры в зависимости от достигнутых результатов.

Денежное вознаграждение получат спортсмены – Денис Тарасов, Юлия Шишова, Максим Никифоров, Сергей Малышев, Андрей Живаев, Филипп Торишний, Кристина Шаяхметова, Федор Матюшин, а также тренеры – Светлана Борисовская, Галина Филиппова, Галина Ширшова, Марина Моисеева, Эдуард Грюнер, Игорь Аширов.

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