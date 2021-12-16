Два человека в Балаково пострадали при столкновении с автобусом

Сегодня, 16 декабря, в Балаковском районе Саратовской области два человека пострадали при столкновении с автобусом, об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

По предварительным данным, авария случилась в 7:40 на улице Транспортная. Около дома № 19 водитель автомобиля «Лала Калина» превысил скорость и потерял управление из-за гололеда. В результате чего легковой автомобиль столкнулся с автобусом, который ехал навстречу. В автобусе в этот момент находился один водитель.

В результате ДТП водитель и пассажирка автомобиля «Лада Калина» получили травмы. Они были доставлены в больницу.

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