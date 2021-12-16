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В Саратовской области увеличили прожиточный минимум на 2022 год, о чем сообщает Министерство труда и социальной защиты области.

В следующем году средний прожиточный минимум вырастет на 8 процентов. Он достигнет 10 629 рублей. Для трудоспособного населения он составляет 11586 руб., для пенсионеров сумма равна 9141 руб., а необходимые на детей расходы в месяц государство оценивает в 11067 рублей.

Исходя из этих расчетов саратовцам будут выплачиваться пособия для малоимущих, семей с детьми и других категорий граждан.

Постановление вступает в силу с 1 января 2022 года.

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