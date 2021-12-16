В Саратове пироман поджег квартиру с ребенком и женщиной

.

В Саратове почти полтора года искали поджигателя, который едва не спалил квартиру с двухлетней девочкой и женщиной.

Напомним, 5 июня оперативные действия сотрудников МСЧ позволили выжить 38-летней сиделке и ее двухлетней подопечной в загоревшейся квартире. Покинуть ее они не могли, потому что неизвестный пироман поджег именно входную дверь и оттуда огонь и удушливый дым распространился по квартире. Пожарные спасли женщину и ребенка.

После долгих розысков следователи СУ СКР совместно с уголовным розыском полиции Саратовской области вычислили подозреваемого. При силовой поддержке СОБРа Росгвардии 34-летний местный житель был задержан.

С ним проводятся следственные действия. Решается вопрос об избрании меры пресечения в рамках уголовного дела о покушении на убийство.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.