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Происшествия16 декабря 2021 7:29

В Саратове пироман поджег квартиру с ребенком и женщиной

Спустя полтора года его вычислили и задержали при поддержке СОБРа Росгвардии
Источник:kp.ru
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В Саратове почти полтора года искали поджигателя, который едва не спалил квартиру с двухлетней девочкой и женщиной.

Напомним, 5 июня оперативные действия сотрудников МСЧ позволили выжить 38-летней сиделке и ее двухлетней подопечной в загоревшейся квартире. Покинуть ее они не могли, потому что неизвестный пироман поджег именно входную дверь и оттуда огонь и удушливый дым распространился по квартире. Пожарные спасли женщину и ребенка.

После долгих розысков следователи СУ СКР совместно с уголовным розыском полиции Саратовской области вычислили подозреваемого. При силовой поддержке СОБРа Росгвардии 34-летний местный житель был задержан.

С ним проводятся следственные действия. Решается вопрос об избрании меры пресечения в рамках уголовного дела о покушении на убийство.

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