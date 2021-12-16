Лихач из Балаковского района слетел с обледеневшей дороги и погиб

. Фото: ГИБДД по Саратовской области

Вчера, 15 декабря, в Балаковском районе Саратовской области погиб автомобилист, чья машина слетела с обледеневшей дороги, об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

По предварительным данным, авария произошла в 16:45 на 24 километре подъезда к БАЭС по трассе Р228 Сызрань-Саратов-Волгоград. 58-летний водитель автомобиля ВАЗ-21103 превысил скорость и вылетел с дороги на правую обочину.

Там автомобиль врезался в столб.

В результате ДТП водитель скончался от полученных травм.

Ранее ГИБДД и МЧС предупреждали об опасности гололеда и призывали не превышать скорость на трассах в Саратовской области.

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